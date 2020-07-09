Один человек погиб при обрушении подъемного крана на дом в Лондоне

Источник материала: ОНТ

На востоке Лондона (Великобритания) на двухэтажный жилой дом обрушился подъемный кран. В результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи британской столицы.

Инцидент произошел днем 8 июля в районе Боу. 20-метровый подъемный кран упал на строящееся здание и соседний дом. В результате аварии погибла женщина, ее обнаружили на первом этаже частично разрушенного жилого дома.

Начато расследование произошедшего.

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