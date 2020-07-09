|
Один человек погиб при обрушении подъемного крана на дом в Лондоне
Источник материала: ОНТ
На востоке Лондона (Великобритания) на двухэтажный жилой дом обрушился подъемный кран. В результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали. Об этом
Инцидент произошел днем 8 июля в районе Боу. 20-метровый подъемный кран упал на строящееся здание и соседний дом. В результате аварии погибла женщина, ее обнаружили на первом этаже частично разрушенного жилого дома.
Начато расследование произошедшего.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На востоке Лондона (Великобритания) на двухэтажный жилой дом обрушился подъемный кран. В результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)