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Информация о минировании ресторана быстрого питания в Минске не подтвердилась
Источник материала: ОНТМинске не подтвердилась" class="one-news__figure-img">
9 июля около 7 утра неизвестный сообщил о минировании ресторана быстрого питания в Минске. Данные не подтвердились. Об этом
Сообщение о минировании ресторана быстрого питания, расположенного на проспекте Дзержинского, поступило на электронную почту оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома. К заведению общепита выехали следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы. Персонал ресторана покинул здание самостоятельно, посетителей внутри не было.
Помещение обследовали. Опасных веществ и устройств не обнаружили.
На месте продолжают работу следователи.
Фото: БЕЛТА
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9 июля около 7 утра неизвестный сообщил о минировании ресторана быстрого питания в Минске. Данные не подтвердились. Об этом информирует официальный представитель...
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