ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Информация о минировании ресторана быстрого питания в Минске не подтвердилась

09.07.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Информация о минировании ресторана быстрого питания в Минске не подтвердиласьМинске не подтвердилась" class="one-news__figure-img">

9 июля около 7 утра неизвестный сообщил о минировании ресторана быстрого питания в Минске. Данные не подтвердились. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сообщение о минировании ресторана быстрого питания, расположенного на проспекте Дзержинского, поступило на электронную почту оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома. К заведению общепита выехали следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы. Персонал ресторана покинул здание самостоятельно, посетителей внутри не было.

Помещение обследовали. Опасных веществ и устройств не обнаружили.

На месте продолжают работу следователи.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 июля около 7 утра неизвестный сообщил о минировании ресторана быстрого питания в Минске. Данные не подтвердились. Об этом информирует официальный представитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко встретится с представителями крупнейших СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика