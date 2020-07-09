Информация о минировании ресторана быстрого питания в Минске не подтвердилась

Источник материала: ОНТ

Минске не подтвердилась" class="one-news__figure-img">

9 июля около 7 утра неизвестный сообщил о минировании ресторана быстрого питания в Минске. Данные не подтвердились. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сообщение о минировании ресторана быстрого питания, расположенного на проспекте Дзержинского, поступило на электронную почту оперативно-дежурной службы ГУВД Мингорисполкома. К заведению общепита выехали следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы. Персонал ресторана покинул здание самостоятельно, посетителей внутри не было.

Помещение обследовали. Опасных веществ и устройств не обнаружили.

На месте продолжают работу следователи.

Фото: БЕЛТА

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