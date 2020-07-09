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Повар рассказал, как приготовить любимое блюдо принцев Гарри и Уильяма

09.07.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Повар рассказал, как приготовить любимое блюдо принцев Гарри и Уильяма

Бывший шеф-повар королевской семьи Великобритании раскрыл любимое блюдо принцев Гарри и Уильяма в детстве и рассказал, как его приготовить, пишет Daily Mail.

Даррен Макгрейди работал во дворце с 1993 до 1997 годы, когда наследники принцессы Дианы и принца Чарльза были маленькими. По его словам, в детстве Гарри и Уильям любили курицу с макаронами и сыром.

Чтобы приготовить это блюдо, надо 30–45 минут запекать курицу в духовке при 220 ºC.

В это время нужно сделать соус: поставить на огонь большую сковороду, растопить в ней две чайные ложки сливочного масла, всыпать две чайные ложки муки, а также влить по 3/4 стакана молока и сливок. Массу нужно взбить и готовить, пока она не станет густой.

Затем нужно добавить стакан сыра чеддер и полстакана пармезана, а также специи (соль, перец).

Далее следует добавить в получившийся соус на сковороде стакан макаронных изделий, все перемешать и выложить в кастрюлю-кассероль. Сверху нужно посыпать блюдо чеддером и запекать 20 минут. 

Фото: TASS/EPA

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Бывший шеф-повар королевской семьи Великобритании раскрыл любимое блюдо принцев Гарри и Уильяма в детстве и рассказал, как его приготовить, пишет Daily Mail. Даррен...
 
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