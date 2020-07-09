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Гуманитарный груз из Беларуси доставлен в пострадавшую от наводнения Украину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Беларуси для ликвидации последствий наводнения получен украинской стороной. Вечером 8 июля в сопровождении сотрудников МЧС помощь доставили во Львов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для ликвидации последствий белорусская сторона передала две электростанции, мотопомпы, пожарные рукава, комплекты индивидуальные защитные и другое спецоборудование. Общая масса переданного груза, который был сформирован буквально за один день, – 30 тонн.
Оказать гуманитарную помощь Украине поручил глава государства.
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Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Беларуси для ликвидации последствий наводнения получен украинской стороной. Вечером 8 июля в сопровождении сотрудников...
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