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Гуманитарный груз из Беларуси доставлен в пострадавшую от наводнения Украину

09.07.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Беларуси для ликвидации последствий наводнения получен украинской стороной. Вечером 8 июля в сопровождении сотрудников МЧС помощь доставили во Львов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуманитарный груз из Беларуси доставлен в пострадавшую от наводнения Украину


В результате наводнения наиболее сложная ситуация сохраняется в Ивано-Франковской области. Всего же пострадали 165 населенных пунктов, 3 человека погибли, полностью разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов. В пострадавших районах отсутствует газоснабжение, есть перебои с электричеством.

Гуманитарный груз из Беларуси доставлен в пострадавшую от наводнения Украину

Для ликвидации последствий белорусская сторона передала две электростанции, мотопомпы, пожарные рукава, комплекты индивидуальные защитные и другое спецоборудование. Общая масса переданного груза, который был сформирован буквально за один день, – 30 тонн.

Гуманитарный груз из Беларуси доставлен в пострадавшую от наводнения Украину

Оказать гуманитарную помощь Украине поручил глава государства. 

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Гуманитарный груз из Беларуси для ликвидации последствий наводнения получен украинской стороной. Вечером 8 июля в сопровождении сотрудников...
 
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