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Крупнейший музыкальный стриминговый сервис Spotify пытается запуститься в Беларуси

09.07.2020 11:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Не исключено, что крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify из Швеции заработает в Беларуси. Такой вывод напрашивается, если взглянуть на данные из госреестра плательщиков. В начале июля Spotify с юридическим адресом в Стокгольме встала на учет в инспекцию по налогом и сборам Минска, передает dev.by.

Так делают компании из-за рубежа, которые собираются платить НДС в Беларуси.

Уже известно, что в середине июля Spotify запустится в России. В музыкальной индустрии думают, что партнером ресурса в России станет МТС. Шведская компания и оператор отказались от комментариев.

Spotify – один из первых в мире стриминговых музыкальных сервисов. Он занимает более трети рынка. Spotify – самая привычная площадка для потребления музыки именно в стриминге. Ее главное предложение на рынке – крутые плейлисты, гораздо более влиятельные, например, чем многие радиостанции, которые крутят хиты.

Обложка: @s_h_u_r.

Читайте по теме: Двадцатка крутых беларуских музыкантов, которых еще нет у вас в плейлисте (а зря)

 
Теги: Минск
 
 
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Не исключено, что крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify из Швеции заработает в Беларуси. Такой вывод напрашивается, если взглянуть на данные из...
 
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