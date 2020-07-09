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В США возобновят смертную казнь

09.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни на федеральном уровне. Исключительную меру будут применять к особо жестоким преступникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США возобновят смертную казнь

На следующей неделе смертельные инъекции будут введены трём заключённым тюрьмы в штате Индиана за убийство детей.

В США возобновят смертную казнь

Последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор в стране действовал негласный мораторий. Однако на уровне властей Штатов высшую меру приговора все же использовали.

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Новости США. В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни на федеральном уровне. Исключительную меру будут применять к особо жестоким преступникам, сообщили в...
 
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