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Парня травили в школе из-за формы носа. А теперь он этим зарабатывает

09.07.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Джастин Стюарт из США родился с фронтальной лобно-носовой дисплазией — состояние, характеризующееся аномальным развитием лица в утробе матери. Из-за этого нос парня сформировался неправильно и дал повод для насмешек со стороны сверстников. Но он превратил особенность в свою фишку, пишет medialeaks.

По словам 19-летнего юноши, он был доволен своей внешностью, однако школьные годы стали для него настоящим испытанием, что знакомо многим детям.

Когда я родился, мой нос на самом деле не был носом, это был просто кусок кожи с ноздрями. Я всегда был доволен тем, как выгляжу, но школа стала для меня испытанием.


Как вспоминает Джастин, одноклассники указывали на него пальцем, называли сумасшедшим и сравнивали с Волан-де-Мортом, что окончательно добило ребёнка. Стюарт начал воспринимать оскорбления близко к сердцу и замкнулся в себе.

Это сильно повлияло на меня, и я начал верить в то, что говорили дети. Я стал плохо к себе относиться. Это была настоящая психологическая битва.


Парень рассказал журналистам, что первое предложение о съемках пришло ему в инстаграме. Сотрудники модельного агентства заинтересовались фотографиями Стюарта и подписали с ним договор о временном сотрудничестве. Вот только сам Джастин, придя на площадку, пожалел, что ввязался в это:

— Честно говоря, я чувствовал себя неловко перед камерами и выглядел неестественно.

Тем не менее фото с американцем разошлись на ура — на него обратили внимание более крупные рекламодатели и компании. В начале 2020 года Джастин подписал выгодный контракт и переехал в Нью-Йорк, о чем раньше и мечтать не мог.


— Я никогда не думал, что окажусь в таком положении. Это за пределами моих самых смелых мечтаний. У меня нет целей, я просто использую все предоставленные возможности, — рассказал Стюарт.

Своим успехом, как считает юноша, он обязан маме. Она всегда подбадривала сына и говорила, что его нос — особенность, которая дана не каждому. Женщина рада, что сын стал моделью, но переживает за его успехи:

— После того, как я подписал контракт, моя мама сказала, что именно мой нос сделал меня уникальным и помог выделиться из толпы.

Сейчас Стюарт сотрудничает с такими брендами, как Tommy Hilfiger, Wrangler, Adidas и Target. В перерывах между съемками он готовится к поступлению в колледж Джексонвилла и планирует получить степень по коммуникациям и связям с общественностью.

— Люди обзывали меня, но я не позволил этому повлиять на себя. Я никогда не позволял людям мешать мне идти к цели или быть тем, кем я хочу быть, — рассказал он.

 
 
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Джастин Стюарт из США родился с фронтальной лобно-носовой дисплазией.
 
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