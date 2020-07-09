ЗАДЕРЖАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОРЫ

19-летние смолевичанин и житель деревни Кривая Береза из салона автомобиля «Ауди», принадлежащего минчанину, похитили аккумуляторную батарею стоимостью сто рублей.

Злоумышленники задержаны, РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ.

Кража наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

И СНОВА ДАЧНАЯ КРАЖА

В милицию обратился минчанин и сообщил, что неизвестное лицо путем повреждения окна проникло в его дом в садовом товариществе «Кировец». Вор похитил сварочный аппарат стоимостью 200 рублей.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности злоумышленника, возбуждено уголовное дело.

ПОХИЩЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА ПРОГОРЕЛО

Среди бела дня ранее судимый житель поселка Октябрьский 1954 г. р. украл подростковый велосипед с детской площадки в деревне Саковка. Об этом в правоохранительные органы заявила местная жительница.

РОСК возбуждено уголовное дело.

КРАЖА ОБЕРНЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

А вот в деревне Дубровка вор проник на веранду дома местного жителя и украл бензопилу и канистру с топливом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ. Напомним, что кража, совершенная с проникновением в жилище, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

ЗАБРАЛСЯ В ПОДВАЛ, УКРАЛ ПЕНУ

Неизвестный злоумышленник проник в подвальное помещение одного из домов по улице Социалистической в Смолевичах. Наживой для вора стали 10 баллонов монтажной пены на сумму 85 рублей.

РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.