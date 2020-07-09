В Бельгии на 3D-принтере «напечатали» дом в два этажа

Источник материала: ОНТ

Возвести дом за 15 дней без единого рабочего – легко! В деле 3D-принтер. С его помощью в Бельгии в прямом смысле «напечатали» постройку в два этажа.

Подобного в мире еще не было, хотя технология известна. До этого таким образом строили одноэтажные здания меньшего метража. Этот – 90 квадратов. Не технология, а сплошные плюсы. Скорость, цена, автоматизированный процесс. А по качеству, утверждают эксперты, такой дом не уступает тем, что строят традиционным способом. Здание целиком из бетона, так что конструкция прочная и устойчивая.

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