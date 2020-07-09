Эксперт назвал топ-8 ошибок в уходе за огурцами

Источник материала: Tut.by

Недавно мы разбирали самые частые ошибки в уходе за помидорами в период их цветения и завязывания плодов. Сегодня поговорим об огурцах. О секретах ухода за этой культурой рассказал биолог и автор популярного YouTube-канала для садоводов и огородников Procvetok Иван Русских.



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Казалось бы, ну что сложного в выращивании огурцов? Сделал грядку, навоза положил побольше, посеял, укрыл и жди урожая. Но нет! Ведь для получения действительно большого урожая вкусных, хрустящих и ароматных огурцов, да без нитратов, требуется все-же приложить некоторые усилия.

У многих огородников — собственная технология выращивания огурцов, и она отработана до автоматизма. При этом некоторые даже самые мелкие нюансы могут привести и к резкому снижению урожая, и к активному развитию болезней, и к накоплению нитратов. Разберемся, что не стоит делать на огуречной грядке.

Сеять неправильные сорта

У огурца имеется удивительное свойство: он способен формировать плоды без опыления. Такое явление называется партенокарпией, а сорта — партенокарпическими. Напротив, сорта огурца, не обладающими такими свойствами, называются пчелоопыляемыми. При посадке последних в теплицу в отсутствие опыления плоды образоваться не будут. Отсюда мораль: в защищенном грунте надо использовать партенокарпики, а в открытом — и те, и другие.

Для чего использовать партенокарпики в открытом грунте, где, казалось бы, хватает пчел и прочих опылителей? Но вот кто знает, какая будет погода при активном цветении огурца? Поэтому партенокарпики в огороде всегда пригодятся.

Сеять только один сорт и только самый современный

Если речь идет о партенокарпиках, то можно обойтись и одним сортом. А вот пчелоопыляемых сортов всегда должно быть несколько, при этом хотя бы один должен быть «старорежимным». Дело в том, что современные сорта огурца отличаются преимущественным образованием женских цветков, которые дадут огурчик. Но ведь без мужских цветков-пустоцветов им не обойтись. И именно стародавние или традиционные сорта, такие как Нежинские, Засолочный, Кустовой, Славянский и другие позволят получить большой урожай на всей огуречной грядке.

Сеять огурцы только весной

Весна — привычное время для посева большинства овощных растений. Однако же для продления срока получения урожая огурца их можно сеять даже в июле! Посейте теперь самые ранние сорта, и они будут одаривать вас свежими огурчиками до конца сентября!

Слишком обильно поливать

Огурец — еще тот водохлеб. Но заливать его не стоит. В пасмурную погоду лучше воздержаться от поливов, иначе можно вызвать вспышку заболеваний. А в сухую и жаркую погоду поливать огурец надо умеренно и только теплой водой.

Корни у огурца располагаются на поверхности, они быстро пересыхают. Так что огуречные грядки для сохранения влаги лучше всего замульчировать сеном или соломой. Кроме того, помните, что с избыточным поливом из почвы вымываются ценные питательные вещества. А куда они вымываются? Правильно — прямиком в колодезную и родниковую воду. Так что совет мульчировать грядки и быть умеренными в поливах хорош со всех сторон!

Увлекаться азотными подкормками

Куриный помет, навоз, гумусные и жидкие компосты, мочевина, селитра, аммоний и нашатырный спирт — все это источники азота для растений. И хотя огурец, в отличие от томата, не склонен к жированию, перекорм азотом ему противопоказан. Это не столько снизит урожай огурца, сколько будет способствовать накоплению нитратов в плодах.

Берегитесь нитратов! Они особенно опасны для детей и пожилых людей. Так что во время образования плодов точно отставьте в сторону нашатырный спирт и используйте удобрения (лучше всего минеральные) только в рекомендованных дозах. Не забывайте подкармливать огурцы хелатом железа — оно способствует правильному усвоению азота.



Фото с сайта pixabay.com

Несвоевременный сбор урожая

Плоды у огурца ценятся в молодом возрасте, когда они сладкие и нежно хрустящие. Впрочем, я предпочитаю более зрелые зеленцы — «семкастые» с более плотной кожурой. В них много клетчатки, цинка (очень полезен для мужского здоровья, а женщинам помогает сохранить молодость и красоту кожи, волос и ногтей). Кроме того, мне они кажутся более ароматными. При всем том, задержка со сбором плодов грозит резким снижением урожая — ведь очень много сил у растения уходит на формирование семян.

Слишком частые и активные визиты

Казалось бы, эта проблема — полная противоположность предыдущей. Но вот слишком частые визиты в огуречные грядки способствуют травмированию растений, что, в свою очередь, влечет за собой развитие и распространение болезней. Поэтому выберете себе время, когда вы наносите визиты своим подопечным, но только обязательно после высыхания росы или дождевых капель. И старайтесь не ходить с проверкой состояния огуречных грядок и для ухода за ними по несколько раз на дню. Прополки, подкормки, полив и прочий уход постарайтесь совместить со сбором урожая.

Ругать горькие огурцы

Хотя теперь существуют сорта, которые ни при каких обстоятельствах не бывают горькими, многие другие дают нам горькие плоды в ответ на жару, засуху и прочие неблагоприятные условия. При этом кукурбитацины — виновники горького вкуса кожуры огурцов — славятся своими полезными свойствами. Во-первых, они обладают сильными антимикробными свойствами, что способствует лучшей сохранности домашних огуречных консервов. Во-вторых, именно кукурбитацины обуславливают самое положительное влияние огурцов на кожу: разглаживают морщины, осветляют всякие пятнышки, освежают и омолаживают. Кроме того, у кукурбитацинов обнаружен широкий спектр полезных биологически активных свойств: противоопухолевые, антивоспалительные, антигельминтовые…

Так что пренебрегать горькими огурчиками точно не стоит, а, напротив, стоит их принимать и вовнутрь, и наружно.