Лукашенко 9 июля собирает представителей ведущих СМИ

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко встретился с представителями ведущих белорусских средств массовой информации, сообщает канал «Пул Первого».

Журналистов крупнейших СМИ собрал в Минске Дворец Независимости. О чем будет идти разговор, пока неизвестно.

Напомним, на днях состоялась встреча Александра Лукашенко с активом Минска. Успел пообщаться президент уже и с активом Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областей.