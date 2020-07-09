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Лукашенко 9 июля собирает представителей ведущих СМИ
09.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко встретился с представителями ведущих белорусских средств массовой информации, сообщает канал «Пул Первого».
Журналистов крупнейших СМИ собрал в Минске Дворец Независимости. О чем будет идти разговор, пока неизвестно.
Напомним, на днях состоялась встреча Александра Лукашенко с активом Минска. Успел пообщаться президент уже и с активом Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областей.
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Александр Лукашенко встретился с представителями ведущих белорусских средств массовой информации, сообщает канал «Пул Первого».
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