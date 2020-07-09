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Лукашенко 9 июля собирает представителей ведущих СМИ

09.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко встретился с представителями ведущих белорусских средств массовой информации, сообщает канал «Пул Первого».

Журналистов крупнейших СМИ собрал в Минске Дворец Независимости. О чем будет идти разговор, пока неизвестно.

Напомним, на днях состоялась встреча Александра Лукашенко  с активом Минска. Успел пообщаться президент уже и с активом Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областей.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко встретился с представителями ведущих белорусских средств массовой информации, сообщает канал «Пул Первого».
 
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