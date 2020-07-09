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В Подмосковье из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
Источник материала: ОНТ
В Подмосковье в городе Руза из-за прорыва дамбы смыло несколько домов, затоплены приусадебные участки.
Люди эвакуированы в пункты временного пребывания. Техническую дамбу прорвало при проведении ремонтных работ. Ситуацию усугубили сильные дожди. Из-за угрозы разлива местной реки введен режим чрезвычайной ситуации. Власти не исключают риска второй волны.
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В Подмосковье в городе Руза из-за прорыва дамбы смыло несколько домов, затоплены приусадебные участки. Люди эвакуированы в пункты временного пребывания....
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