В Подмосковье из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

Источник материала: ОНТ

В Подмосковье в городе Руза из-за прорыва дамбы смыло несколько домов, затоплены приусадебные участки.

Люди эвакуированы в пункты временного пребывания. Техническую дамбу прорвало при проведении ремонтных работ. Ситуацию усугубили сильные дожди. Из-за угрозы разлива местной реки введен режим чрезвычайной ситуации. Власти не исключают риска второй волны.

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