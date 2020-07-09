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Лукашенко: я хорошо воспринимаю разные точки зрения
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил необходимость учитывать альтернативные точки зрения. Об этом было сказано во Дворце Независимости на встрече с представителями крупнейших средств массовой информации,
Президент подчеркнул, что в стране выработано четкое требование: при подготовке любого мероприятия должны учитываться различные точки зрения.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил необходимость учитывать альтернативные точки зрения. Об этом было сказано во Дворце Независимости на встрече с...
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