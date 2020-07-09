В Гомеле частично ограничат движение транспорта на Сельмаше и по улице Мазурова

Источник материала: Tut.by

Движение транспорта на Сельмаше и по улице Мазурова будет частично ограничено. Об этом со ссылкой на горисполком сообщают « Гомельские ведомости ».

По информации издания, для выполнения работ по объекту «Ликвидация участка газопровода среднего давления с установкой заглушки по улице 50 лет заводу Гомсельмаш в Гомеле» будет частично ограничено движение транспорта по улице 50 лет заводу Гомсельмаш на участке от дома № 18 до дома № 33 на период с 08.00 8 июля до 16.30 26 июля.

В связи со строительством многофункционального центра с паркингом на 300 машино-мест в микрорайоне № 18 в Гомеле движение транспорта будет ограничено по улице Мазурова в районе строящегося объекта на период с 08.00 8 июля до 20.00 19 июля.