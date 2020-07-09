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Нет аналогов в мире. Многоразовую защитную маску разработали в БГУ

09.07.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские учёные разработали многоразовую трёхслойную защитную маску. Подобная инновационная альтернатива, по мнению разработчиков, позволит решить целый ряд проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нет аналогов в мире. Многоразовую защитную маску разработали в БГУ

Например, сегодня одноразовые маски после использования не утилизируют, а выбрасывают вместе с обычным мусором. Разработка учёных БГУ не имеет аналогов в мире.

Для слоёв защитного изделия используется новый плёночно-тканевый материал на основе полиэфира. Он не впитывает жидкость и устойчив к жёстким обработкам даже при температуре в 100 градусов. При этом маска полностью сохраняет свои защитные функции после регенерации.

Нет аналогов в мире. Многоразовую защитную маску разработали в БГУ

Её можно использовать в течение длительного времени. Она обладает брызгоустойчивостью и воздухопроницаемостью, биосовместима с кожей человека. В настоящее время ведутся переговоры с партнёрами для организации производства этого средства защиты.

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Новости Беларуси. Белорусские учёные разработали многоразовую трёхслойную защитную маску. Подобная инновационная альтернатива, по мнению разработчиков,...
 
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