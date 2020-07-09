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Загадочное морское существо поставило пользователей Сети в тупик
Источник материала: ОНТ
В городе Харви-Бэй (Квинсленд, Австралия) женщина нашла на пляже загадочное существо. Снимок морского обитателя озадачил пользователей Сети,
Женщина опубликовала фото странной массы в Facebook. Австралийка спросила у пользователей соцсети, знают ли они, что это такое. Автор снимка предположила, что ей встретилась рыба-камень, известная также как бородавчатка.
Комментаторы развенчали предположение австралийки. Люди указали, что коричневатый комок с гладкой поверхностью совсем не похож на рыбу-камень. Один из пользователей посчитал, что на снимке показан мягкий коралл.
Кто-то предположил, что женщина обнаружила жидкость из кишечника кашалотов – абмру. Ее используют при производстве парфюмерии.
Профессор Сэнди Дегнан из Школы биологических наук Квинслендского университета, в свою очередь, рассказала источнику, что найденное существо может быть оболочником.
Фото: Facebook
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В городе Харви-Бэй (Квинсленд, Австралия) женщина нашла на пляже загадочное существо. Снимок морского обитателя озадачил пользователей Сети, передает Yahoo News Australia....
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