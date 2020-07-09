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Загадочное морское существо поставило пользователей Сети в тупик

09.07.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Загадочное морское существо поставило пользователей Сети в тупик

В городе Харви-Бэй (Квинсленд, Австралия) женщина нашла на пляже загадочное существо. Снимок морского обитателя озадачил пользователей Сети, передает Yahoo News Australia.

Женщина опубликовала фото странной массы в Facebook. Австралийка спросила у пользователей соцсети, знают ли они, что это такое. Автор снимка предположила, что ей встретилась рыба-камень, известная также как бородавчатка.

Комментаторы развенчали предположение австралийки. Люди указали, что коричневатый комок с гладкой поверхностью совсем не похож на рыбу-камень. Один из пользователей посчитал, что на снимке показан мягкий коралл.

Кто-то предположил, что женщина обнаружила жидкость из кишечника кашалотов – абмру. Ее используют при производстве парфюмерии.

Профессор Сэнди Дегнан из Школы биологических наук Квинслендского университета, в свою очередь, рассказала источнику, что найденное существо может быть оболочником.

Фото: Facebook

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В городе Харви-Бэй (Квинсленд, Австралия) женщина нашла на пляже загадочное существо. Снимок морского обитателя озадачил пользователей Сети, передает Yahoo News Australia....
 
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