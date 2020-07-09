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Расширен список стран, прибывшие из которых могут не находиться на самоизоляции

09.07.2020 12:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минздрав расширил список стран, по прибытии из которых не нужна будет самоизоляция. В список включено еще 12 государств.

В список вошли Алжир, Андорра, Вьетнам, Кипр, Куба, Ливан, Маврикий, Малайзия, Новая Зелендия, Сан-Марино, Тайланд и Тунис.

Ранее, 25 июня, самоизоляция была отменена для вернувшихся из Австралии, Египта, Израиля, Грузии, Канады, Казахстана, Нидерландов, Британии, ОАЭ, Южной Кореи, Сингапура, США, Турции и Японии.

11 июня ведомство исключило из перечня 37 стран, это: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Китай. Ранее граждане, прибывающие из этих государств, должны были 14 дней находиться в самоизоляции.

 
 
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Минздрав расширил список стран, по прибытии из которых не нужна будет самоизоляция. В список включено еще 12 государств.
 
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