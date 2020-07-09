Расширен список стран, прибывшие из которых могут не находиться на самоизоляции

Минздрав расширил список стран, по прибытии из которых не нужна будет самоизоляция. В список включено еще 12 государств.

В список вошли Алжир, Андорра, Вьетнам, Кипр, Куба, Ливан, Маврикий, Малайзия, Новая Зелендия, Сан-Марино, Тайланд и Тунис.

Ранее, 25 июня, самоизоляция была отменена для вернувшихся из Австралии, Египта, Израиля, Грузии, Канады, Казахстана, Нидерландов, Британии, ОАЭ, Южной Кореи, Сингапура, США, Турции и Японии.