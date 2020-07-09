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Звезда сериала «Хор» Ная Ривера пропала. Ее сына нашли на лодке в озере

09.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Звезда американского музыкального сериала Glee («Хор» в русскоязычном прокате) Ная Ривера пропала без вести. Ее четырехлетний сын был обнаружен в лодке посреди озера Пиру на юге Калифорнии, пишет Русская служба Би-би-си.

Фото: Jiyang Chen, wikimedia

По данным офиса шерифа округа Вентура, 33-летняя актриса арендовала лодку в среду вечером. Озеро, где был обнаружен ее сын, находится к юго-западу от Лос-Анжелеса.

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Поисковая операция продолжалась в течение ночи, и должна возобновиться сразу после рассвета.

Офис шерифа ранее сообщил в «Твиттере», что идут поиски «возможно утонувшего» человека. Полиция также разместила кадры поисковой операции, в которой участвует вертолет и водолазы.

Как передают американские средства массовой информации, сына Риверы обнаружили люди, которые находились на другой лодке. Согласно этим данным, мальчик рассказал, что они плавали вместе, но его мама на лодку не вернулась.

Официальный представитель офиса шерифа сообщил агентству Франс пресс, что ребенок был найден спящим, на нем был спасательный жилет.

7 июля Ривера разместила в «Твиттере» свою фотографию с сыном и написала: «Только мы вдвоем».

Ная Ривера больше всего известна как исполнительница роли Сантаны Лопез — одного из основных персонажей сериала «Хор», который выходил на американском телеканале Fox с 2009 по 2015 год. Она участвовала в шести сезонах сериала.

В 2014 году Ривера вышла замуж за актера Райана Дорси, от которого она родила сына. В 2018-м они развелись.

В Glee рассказывается о жизни хора под названием New Directions.

В 2018 году Марк Саллинг — еще один актер, снимавшийся в этом сериале, — покончил с собой. До этого он признал себя виновным в хранении детской порнографии и ожидал приговора.

 
 
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33-летняя актриса арендовала лодку в среду вечером.
 
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