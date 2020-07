Звезда сериала «Хор» Ная Ривера пропала. Ее сына нашли на лодке в озере

Источник материала: Tut.by

Звезда американского музыкального сериала Glee («Хор» в русскоязычном прокате) Ная Ривера пропала без вести. Ее четырехлетний сын был обнаружен в лодке посреди озера Пиру на юге Калифорнии, пишет Русская служба Би-би-си.

По данным офиса шерифа округа Вентура, 33-летняя актриса арендовала лодку в среду вечером. Озеро, где был обнаружен ее сын, находится к юго-западу от Лос-Анжелеса.

Актер сериала Glee найден мертвым в гостинице в Канаде

Поисковая операция продолжалась в течение ночи, и должна возобновиться сразу после рассвета.

Офис шерифа ранее сообщил в «Твиттере», что идут поиски «возможно утонувшего» человека. Полиция также разместила кадры поисковой операции, в которой участвует вертолет и водолазы.

Как передают американские средства массовой информации, сына Риверы обнаружили люди, которые находились на другой лодке. Согласно этим данным, мальчик рассказал, что они плавали вместе, но его мама на лодку не вернулась.

Официальный представитель офиса шерифа сообщил агентству Франс пресс, что ребенок был найден спящим, на нем был спасательный жилет.

7 июля Ривера разместила в «Твиттере» свою фотографию с сыном и написала: «Только мы вдвоем».