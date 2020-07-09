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ЦСКА Виктора Гончаренко одержал третью сухую победу подряд

09.07.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦСКА Виктора Гончаренко одержал третью сухую победу подряд

В 27-м туре чемпионата Росси по футболу ЦСКА Виктора Гончаренко одержал третью сухую победу подряд. 

В гостях разгромлен «Оренбург» – 4:0. В первом тайме счет открыл Федор Чалов, а после перерыва Никола Влашич, Георгий Щенников и Иван Обляков довели дело до разгрома. Белорусский голкипер «Оренбурга» Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков провели весь матч, форвард ЦСКА Илья Шкурин не играл из-за травмы. «Уфа» на выезде обыграла «Ростов» – 2:1. Московские «Локомотив» и «Спартак» не выявили сильнейшего — ничья 1:1. «Зенит» в статусе чемпиона сильнее «Сочи» – 2:1. 

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В 27-м туре чемпионата Росси по футболу ЦСКА Виктора Гончаренко одержал третью сухую победу подряд.  В гостях разгромлен «Оренбург» – 4:0. В первом тайме счет открыл...
 
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