ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В минском «Динамо» будет играть бразилец

09.07.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

24-летний бразильский полузащитник Силас перешел в минское «Динамо», передает пресс-служба команды. За «бело-голубых» хавбек будет выступать под номером 96.


Силас является воспитанником академии «Интернасьонала».

В июле 2017-го года стал футболистом луганской «Зари», где выступал до осени 2019-го года. За этот период времени сыграл в 60-ти матчах, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. В сезоне 2017/2018 в стане украинского клуба выступал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, на его счету 5 матчей и один забитый мяч.

29-го августа 2019-го года на правах аренды перешел в израильский клуб «Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона». За израильтян Араужу да Силва сыграл в 20-ти матчах, результативными баллами не отличался.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За «бело-голубых» хавбек будет выступать под номером 96.
 
Новости дня
Новости разные
 
Звезда сериала «Хор» Ная Ривера пропала. Ее сына нашли на лодке в озере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика