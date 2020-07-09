В минском «Динамо» будет играть бразилец

Источник материала: Tut.by

24-летний бразильский полузащитник Силас перешел в минское «Динамо», передает пресс-служба команды. За «бело-голубых» хавбек будет выступать под номером 96.





Силас является воспитанником академии «Интернасьонала».

В июле 2017-го года стал футболистом луганской «Зари», где выступал до осени 2019-го года. За этот период времени сыграл в 60-ти матчах, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. В сезоне 2017/2018 в стане украинского клуба выступал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, на его счету 5 матчей и один забитый мяч.

29-го августа 2019-го года на правах аренды перешел в израильский клуб «Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона». За израильтян Араужу да Силва сыграл в 20-ти матчах, результативными баллами не отличался.