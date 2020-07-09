Чтобы сад и огород приносил плоды, приходится немало трудиться, но, к сожалению, у людей пожилого возраста есть большой риск не рассчитать свои силы, и причинить вред своему здоровью. И тогда радость от большого урожая может омрачиться болью в суставах, поднявшимся давлением и другими неприятными побочными эффектами садово-огородных работ. Как же обезопасить себя от неприятных последствий и помочь организму выстоять?

Прежде чем приступить к каким-либо работам, разогрейте свои суставы, сделав небольшую разминку. Увеличивайте нагрузку на организм постепенно и не спешите сразу, за пару выходных, переделать все дела, накопившиеся в саду и огороде. Поберегите себя, дозируйте нагрузку! Даже молодежи (не говоря уже о людях среднего возраста и тем более пенсионерах) требуется время на адаптацию к дачным условиям.

Чтобы меньше уставать во время работы в огороде:

приобретите маленькую скамеечку, чтобы можно было трудиться стоя на коленях или сидя;

работайте лучше утром до 11 часов и вечером после 16 часов. Во-первых, пожилым людям требуется отдых, чтобы восстановить силы, во-вторых, это пик солнечной активности, от которого лучше поберечься;

экипируйтесь в рубашку с длинными рукавами и брюки (они защитят кожу не только от ультрафиолета, но и от жгучих сорняков). Кроме того, не забывайте о головном уборе и солнцезащитных очках;

следите за состоянием здоровья. Лекарства, которые вы обычно принимаете (от астмы, сердечного приступа, давления, аллергии на укусы пчел и т. д.) должны всегда находиться при вас, а не в доме или карманах одежды, брошенной на другом конце огорода;

как можно чаще меняйте вид работ. После прополки грядки, полейте цветы или выполните иную работу, главное, смените позу и не дайте суставам «заблокироваться» в одном положении надолго;

чтобы снять напряжение – пройдитесь по травке босиком. Травяной ковер стимулирует расположенные на стопах рецепторы, восстанавливая силы, укрепляя иммунитет и оздоравливая весь организм от пяток до самой макушки;

время от времени отрывайтесь от ваших занятий, чтобы снять напряжение с работающих мышц и размять те, которые затекли от бездействия. Сделайте зарядку на грядке:

встаньте прямо, ноги поставьте вместе. Поднимитесь на носках как можно выше и задержитесь в таком положении на 30 секунд. Встаньте на землю полной стопой. Повторите упражнение 5–10 раз;

выпрямите спину и выполните 4-5 наклонов головой влево и вправо, стараясь коснуться ухом плеча;

сцепите руки за головой, максимально отведите локти за спину и побудьте в такой позе 10 секунд;

сгибайте сначала одну, а потом другую ногу попеременно в тазобедренном и коленном суставах. Повторите 8-10 раз.

Не работайте, наклонив корпус вниз из положения стоя. Это очень вредная поза и для работы на грядках, и для подъёма тяжестей. Гарантированы боли в пояснице, а со временем – серьёзный поясничный радикулит, ишиас (боли в седалищном нерве), повреждения межпозвонковых дисков (протрузия, грыжа и т. п.). Очень вероятны повышение давления и гипертонический криз;

сидя на корточках. Такое положение опасно, поскольку затрудняет движение крови, лишает ткани притока кислорода и питательных веществ, перегружает сердце. С высокой вероятностью появятся боли в коленных и тазобедренных суставах, в пояснице, может повыситься давление;

скручивая тело в пояснице. Такие движения вы иногда совершаете, когда отбрасываете землю лопатой или что-то перекладываете в сторону. Скручивающие движения крайне опасны и способствуют повреждению межпозвонковых дисков (протрузия, грыжа и т. п.). Поворот с грузом необходимо делать строго всем корпусом.

Не забывайте про отдых, не стремитесь побить «мировые рекорды» на грядках! На самом деле не вы должны быть придатком к даче, а она должна служить вам для отдыха и укрепления здоровья. Если вы подорвете его, добиваясь образцового порядка на своих сотках, то какой будет смысл во всей этой садово-огородной идиллии? Кто будет наслаждаться ею, если вы окажетесь в больнице?

Выйдите в сад и полежите в тени деревьев на свежем воздухе, полюбуйтесь цветами, послушайте пение птиц, приятную музыку, шелест листьев или просто тишину. Пусть дача будет в радость!

Н.СОЛОДКАЯ,

инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».