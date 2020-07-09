В Беларусь пришел новый импортер Mitsubishi. Анонсировали новые цены и интересный кредит

Источник материала: Tut.by

В Беларуси начал работу новый импортер марки Mitsubishi. В прошлом году дела у легендарного японского бренда на нашем рынке шли не лучшим образом. Было продано всего 178 автомобилей. С приходом нового импортера ситуация должна измениться. Первым значимым событием в деятельности нового импортера стало открытие в белорусской столице нового концептуального дилерского центра по адресу проспект Дзержинского, 134.





Новый дилер

Расположенный на внутренней стороне МКАД дилерский центр выполнен в полном соответствии с актуальными требованиями японского бренда. В просторном шоу-руме площадью 400 м2 посетители нового автоцентра Mitsubishi могут познакомиться со всем спектром моделей японской марки, поставляемых на рынок Беларуси по официальным каналам. В тест-парке представлен полный модельный ряд, так что машины можно не только посмотреть, но и совершить пробную поездку по специальным маршрутам.





Современная зона сервиса и технического обслуживания занимает площадь 1000 м2 и оснащена полным набором технологического оборудования и специнструментов для послепродажного сопровождения автомобилей. Здесь же находится и склад запасных частей.

Новые цены





Новый импортер марки объявил и новую ценовую политику на весь модельный ряд кроссоверов и внедорожников от японского производителя. Цены на компактный кроссовер ASX начинаются от 58 800 рублей за автомобиль с вариатором, полным приводом и двухлитровым 150-сильным двигателем. Заметим, что модель ASX импортируется из Японии.

Минимальная цена на самую популярную модель в линейке — кроссовер Outlander — начинается с отметки 63 900 рублей. За эти деньги предлагается автомобиль с передним приводом, вариатором и двухлитровым бензиновым двигателем.

Кросс-купе EclipceCross будет стоить от 67 900 рублей за версию с передним приводом, вариатором и 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.).

Пикап L200 предлагается минимум за 75 500 рублей. Это будет машина с механической коробкой передач, дизельным двигателем и полным приводом.

Самой дорогой моделью в гамме станет внедорожник Pajero Sport. Его минимальная цена — 89 100 рублей за версию с механической коробкой передач и 2,4-литровым дизельным мотором.





Для нашего рынка разработаны новые финансовые инструменты. Есть возможность льготного кредитования под 6,9% на первые 3 года, по окончании которых покупатель может либо погасить кредит досрочно, без пересчета процентов, либо продолжить выплаты по ставке, незначительно превышающей ставку рефинансирования. Для юридических лиц и корпоративных клиентов есть целый набор предложений по лизингу.

Также работает система trade-in. При сдаче своего автомобиля в зачет нового можно получить поддержку до 6 тысяч рублей.