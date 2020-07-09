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В Копыле показали возможности нового скотоубойного цеха

09.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Копыле показали возможности нового скотоубойного цеха

Фото: МЛЫН.BY/Павел Орловский

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов ознакомились с реализацией проекта по реконструкции скотоубойного цеха в Копыле, сообщает МЛЫН.BY.

Сам цех принадлежит Копыльскому кооппрому — структурному подразделению местного райпо. Работы стартовали в январе 2019-го и завершились в феврале 2020-го. До реконструкции мощность комплекса составляла 5 голов скота в сутки. После — в 6 раз больше.

Производственный процесс обеспечивают 13 работников, в том числе 5 забойщиков скота. Средняя зарплата у последних достигает 1244 рублей.

В составе комплекса есть все необходимое оборудование. В том числе точка ветеринарной экспертизы, холодильные камеры. Для удобства сотрудников оборудована душевая.

Затраты на реконструкцию составили 1,57 млн рублей. Из них 1,22 млн собственные средства предприятия.

МЛЫН.BY

 
 
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До 30 голов скота в сутки на 5 забойщиков, у которых средняя зарплата 1244 рубля. Возможности нового скотоубойного цеха показали в Копыле.
 
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