В Копыле показали возможности нового скотоубойного цеха

Источник материала: Слуцк Город





Фото: МЛЫН.BY/Павел Орловский

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов ознакомились с реализацией проекта по реконструкции скотоубойного цеха в Копыле, сообщает МЛЫН.BY.



Сам цех принадлежит Копыльскому кооппрому — структурному подразделению местного райпо. Работы стартовали в январе 2019-го и завершились в феврале 2020-го. До реконструкции мощность комплекса составляла 5 голов скота в сутки. После — в 6 раз больше.

Производственный процесс обеспечивают 13 работников, в том числе 5 забойщиков скота. Средняя зарплата у последних достигает 1244 рублей.

В составе комплекса есть все необходимое оборудование. В том числе точка ветеринарной экспертизы, холодильные камеры. Для удобства сотрудников оборудована душевая.

Затраты на реконструкцию составили 1,57 млн рублей. Из них 1,22 млн собственные средства предприятия.

МЛЫН.BY