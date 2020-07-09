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Звезда сериала «Хор» пропала во время плавания на лодке с сыном

09.07.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Актриса Ная Ривера пропала во время отдыха на озере Пиру в Калифорнии. В лодке артистки обнаружен её 4-летний сын Джози.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на шерифа округа Вентура, днём 8 июля Ная арендовала лодку и вместе с сыном отправилась плавать. Спустя три часа один из лодочников поднял тревогу. Мужчина заметил, что в лодке находится только маленький мальчик в спасательном жилете, а судно дрейфует.

Звезда сериала «Хор» пропала во время плавания на лодке с сыном
Фото: twitter.com/NayaRivera 

Поиски пропавшей продолжались до наступления темноты, но не принесли результатов. Полицейские поговорили с сыном Риверы, но им удалось узнать только то, что актриса прыгнула в воду, после чего не вернулась в лодку.

«Только мы вдвоём», – написала незадолго до пропажи Ная на своей странице в Twitter

Звезда сериала «Хор» пропала во время плавания на лодке с сыном
Фото: twitter.com/NayaRivera 

Отмечается, что возле озера на парковке находился автомобиль артистки с её нетронутыми личными вещами внутри. В настоящее время полиция занимается поиском родственников, которым можно передать сына Риверы.

Ная известна ролью черлидерши Сантаны Лопез в телесериале «Хор». Актриса была замужем за Райаном Дорси, от которого в сентябре 2015 года родила сына.

Люди в материале: Ная Ривера, Naya Rivera

 
 
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Новости США. Актриса Ная Ривера пропала во время отдыха на озере Пиру в Калифорнии. В лодке артистки обнаружен её 4-летний сын Джози. Как сообщает Daily Mail со ссылкой...
 
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