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Звезда сериала «Хор» пропала во время плавания на лодке с сыном
Источник материала: СТВ
Новости США. Актриса Ная Ривера пропала во время отдыха на озере Пиру в Калифорнии. В лодке артистки обнаружен её 4-летний сын Джози.
Как
Поиски пропавшей продолжались до наступления темноты, но не принесли результатов. Полицейские поговорили с сыном Риверы, но им удалось узнать только то, что актриса прыгнула в воду, после чего не вернулась в лодку.
«Только мы вдвоём», –
Отмечается, что возле озера на парковке находился автомобиль артистки с её нетронутыми личными вещами внутри. В настоящее время полиция занимается поиском родственников, которым можно передать сына Риверы.
Ная известна ролью черлидерши Сантаны Лопез в телесериале «Хор». Актриса была замужем за Райаном Дорси, от которого в сентябре 2015 года родила сына.
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Новости США. Актриса Ная Ривера пропала во время отдыха на озере Пиру в Калифорнии. В лодке артистки обнаружен её 4-летний сын Джози. Как сообщает Daily Mail со ссылкой...
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