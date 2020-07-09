Что такое «еже-час». Рассказываем о городских ежах, колючих и полезных

Источник материала: Виртуальный Брест

Последнее время брестчане довольно часто видят ежей на улицах города. Почему они ведут себя так храбро и почему их становится больше? Отвечает специалист.





Автор фото: Олег Полищук

Мы поговорили с заместителем директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктором Демянчиком.

— Почему ёжиков стало так много?

— Численность ежа действительно увеличивается, этому есть две основные причины. Первая: водители стали более осмотрительными на дорогах, и в городе они не лихачат, как на трассах. На улицах без твердого покрытия машины ездят тише.

Вторая причина — это мягкие зимы. Ежам зимовать комфортно, им тепло. Дополнительным фактором становится частный сектор: у дачников для огородов часто лежат компостные кучи, в которых ёжики находят и укрытие, и питание; опавшие плоды деревьев и насекомые также еда для них.

— Как они влияют на экосистему Брестчины?

— Только положительно. На участке, где они живут, они выедают насекомых — вредителей и разносчиков болезней.

Кстати, есть особая единица учёта — «еже-час», он служит для измерения количества клещей, собранных ежом на себе за один час пробега по очаговому участку. По этому показателю учёные отслеживают активность клещей.

— Какие опасности подстерегают ежей в городе?

— Вертикальные ямы, открытые канализационные люки, скоростной режим, ядохимикаты.

А как у них

Проблема выживания ежей в городских условиях поднимается не только в Беларуси. Так, в Великобритании установили пабы для ежей. Пивоварня Camden Town вместе с Британским обществом защиты ежей выпустила «мини-пабы» для этих животных.

Небольшие коробки должны помочь сохранить их, так как с развитием городов ёжики постепенно теряют безопасные места обитания. Теперь все, кто хочет помочь ежам, могут купить для них маленький «паб» и установить у себя в саду или во дворе. Там животные смогут спокойно перезимовать и обзавестись потомством. Стоит такой домик 50 фунтов.

В заключение топ-5 фактов об этих милых зверьках:

Зимой ежи засыпают на 128 дней, при этом температура тела падает до двух градусов.

Ежи умеют различать цвета, но плохо видят.

Между собой ежики общаются с помощью свиста. А вот если ежа разозлить, он будет ворчать. В мифах Болгарии еж — нестареющий зверек, который питается омолаживающей травой.

Ежи старше нас. Они появились на Земле примерно 15 миллионов лет назад.