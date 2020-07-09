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Результаты турнира по большому теннису к Дню Независимости
09.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
ТУРНИР
посвященный празднованию Дню независимости Республики Беларусь
(02.07-04.07.2020 г., Ледовая арена, ул. Вокзальная, 21)
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ТУРНИР посвященный празднованию Дню независимости Республики Беларусь (02.07-04.07.2020 г., Ледовая арена, ул. Вокзальная, 21) № Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О Г М 1 Богуславский Д. 0 0 0 1 1 1 0...
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