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Двухколесный беспредел. Что мешает развитию велокультуры в Бресте

09.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В последнее время криминальные сводки пестрят сообщениями, в которых фигурируют велосипеды.

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Объяснить это явления можно двумя причинами — разгаром велосезона и любовью брестчан к этому виду транспорта. Разберем три основные категории противоправных действий, касающихся велосипедов, и их причины.

Вандализм

За последний месяц любители бросить арендованный велосипед где попало особенно повеселились. Желтые шеринговые велосипеды оказывались на крыше остановки, в Мухавце, заброшенными на дерево или турник. Что руководит такими людьми?

Двухколесный беспредел. Что мешает развитию велокультуры в Бресте

Возможно, потребность в удобстве: закинул велосипед у дома, утром проснулся и поехал. И никто не угонит. А может, развлекаются люди в состоянии алкогольного опьянения или просто из вредности.

Кражи

Двухколесный транспорт привлекает внимание злоумышленников. Это не удивительно, ведь стоимость хорошего велосипеда может составлять несколько тысяч рублей. Каждая десятая кража в Брестской области — это кража велосипеда. Места таких краж весьма разнообразны: подвальные помещения, подъезды домов, частный сектор, территории у торговых объектов…

Двухколесный беспредел. Что мешает развитию велокультуры в Бресте

Многие хозяева не задумываясь оставляют велосипеды на лестничных площадках в подъездах, куда можно попасть без особого труда: позвонить по домофону и представиться сантехником или соседом, забывшим ключи, зайти следом за жильцом и так далее.

Двухколесный беспредел. Что мешает развитию велокультуры в Бресте

Преступники, используя специальные приспособления, перекусывают трос велозамка и уезжают на «новом» транспортном средстве. Одному из хозяев пропажи относительно повезло: 26 июня в парке воинов-интернационалистов его велосипед нашли. Без седла и переднего колеса.

Двухколесный беспредел. Что мешает развитию велокультуры в Бресте

Кражи касаются и шеринговых велосипедов, но чаще воруют отдельные детали. Самые популярные у воров запчасти — руль и седло. Хотя бывает и хуже: 29 июня житель Пинского района украл шеринговый велосипед для разборки и продажи.

Если ваш велосипед украли:

– как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в милицию;

– запомните или запишите время кражи. Осмотрите место происшествия;

– поищите вокруг камеры видеонаблюдения;

– постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адреса;

– при обращении в милицию с заявлением о краже желательно иметь при себе документы на велосипед, его фотографии или детальное описание;

– сообщите о краже друзьям и знакомым, возможно, ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них;

– просматривайте объявления о продаже подержанных велосипедов. Если вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не пытайтесь отнять его у нового хозяина, тем более силой, — сразу же вызывайте милицию.

ДТП

Часто велосипедисты попадают в ДТП. Так, 6 июля в Бресте таксист сбил 15-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару.

Но не только водители авто становятся виновниками аварий. 26 июня на Гузнянском мосту велосипедист сбил малолетнего ребенка. По статистике ГАИ, за июнь с участием велосипедистов произошло пять ДТП. Все пятеро участников аварий ранены, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

Что становится причиной ДТП? Чаще всего несоблюдение правил дорожного движения, а также невнимательность водителей и пешеходов, оставленные без присмотра дети, употребление алкоголя и запрещенных веществ.

Для безопасности рекомендуем:

– контролировать малолетних детей и обстановку вокруг;

– во время езды на велосипеде быть предельно бдительным и осторожным, следить за скоростью движения, чтобы суметь быстро остановиться при возникновении препятствия;

– соблюдать ПДД;

– не садиться за руль нетрезвым, будь то машина, велосипед, электросамокат или гироскутер.

 
Теги: Брест
 
 
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  В последнее время криминальные сводки пестрят сообщениями, в которых фигурируют велосипеды. Объяснить это явления можно двумя причинами — разгаром велосезона...
 
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