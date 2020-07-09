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Двухколесный беспредел. Что мешает развитию велокультуры в Бресте
09.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В последнее время криминальные сводки пестрят сообщениями, в которых фигурируют велосипеды.
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Объяснить это явления можно двумя причинами — разгаром велосезона и любовью брестчан к этому виду транспорта. Разберем три основные категории противоправных действий, касающихся велосипедов, и их причины.
Вандализм
За последний месяц любители бросить арендованный велосипед где попало особенно повеселились. Желтые шеринговые велосипеды оказывались на крыше остановки, в Мухавце, заброшенными на дерево или турник. Что руководит такими людьми?
Возможно, потребность в удобстве: закинул велосипед у дома, утром проснулся и поехал. И никто не угонит. А может, развлекаются люди в состоянии алкогольного опьянения или просто из вредности.
Кражи
Двухколесный транспорт привлекает внимание злоумышленников. Это не удивительно, ведь стоимость хорошего велосипеда может составлять несколько тысяч рублей. Каждая десятая кража в Брестской области — это кража велосипеда. Места таких краж весьма разнообразны: подвальные помещения, подъезды домов, частный сектор, территории у торговых объектов…
Многие хозяева не задумываясь оставляют велосипеды на лестничных площадках в подъездах, куда можно попасть без особого труда: позвонить по домофону и представиться сантехником или соседом, забывшим ключи, зайти следом за жильцом и так далее.
Преступники, используя специальные приспособления, перекусывают трос велозамка и уезжают на «новом» транспортном средстве. Одному из хозяев пропажи относительно повезло: 26 июня в парке воинов-интернационалистов его велосипед нашли. Без седла и переднего колеса.
Кражи касаются и шеринговых велосипедов, но чаще воруют отдельные детали. Самые популярные у воров запчасти — руль и седло. Хотя бывает и хуже: 29 июня житель Пинского района украл шеринговый велосипед для разборки и продажи.
Если ваш велосипед украли:
ДТП
Часто велосипедисты попадают в ДТП. Так, 6 июля в Бресте таксист сбил 15-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару.
Но не только водители авто становятся виновниками аварий. 26 июня на Гузнянском мосту велосипедист сбил малолетнего ребенка. По статистике
Что становится причиной ДТП? Чаще всего несоблюдение правил дорожного движения, а также невнимательность водителей и пешеходов, оставленные без присмотра дети, употребление алкоголя и запрещенных веществ.
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В последнее время криминальные сводки пестрят сообщениями, в которых фигурируют велосипеды. Объяснить это явления можно двумя причинами — разгаром велосезона...
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