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Брестский оркестр приглашает на Советскую на вечер французской музыки

09.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Под небом Парижка» - так называется концерт, который может послушать любой желающий во время прогулки по центральной улице города.

Брестский оркестр приглашает на Советскую на вечер французской музыки

В рамках традиционных субботних вечеров брестского городского духового оркестра под управлением Валерия Коваля прозвучат известные произведения музыкальной культуры Франции. Обязательно приходите 11 июля в 18.00 к зданию "Белтелекома" на Советской!

Брестский оркестр приглашает на Советскую на вечер французской музыки

 
 
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  «Под небом Парижка» - так называется концерт, который может послушать любой желающий во время прогулки по центральной улице города. В рамках традиционных...
 
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