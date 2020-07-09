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Брестский оркестр приглашает на Советскую на вечер французской музыки
09.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Под небом Парижка» - так называется концерт, который может послушать любой желающий во время прогулки по центральной улице города.
В рамках традиционных субботних вечеров брестского городского духового оркестра под управлением Валерия Коваля прозвучат известные произведения музыкальной культуры Франции. Обязательно приходите 11 июля в 18.00 к зданию "Белтелекома" на Советской!
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«Под небом Парижка» - так называется концерт, который может послушать любой желающий во время прогулки по центральной улице города. В рамках традиционных...
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