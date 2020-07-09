Дети играют с огнём, не задумываясь о последствиях. Два случая в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Одной из причин возникновения пожаров является детская шалость с огнем! В городе Бресте за последние 6 месяцев зарегистрированы 2 неблагоприятных случая по вине ребенка.





22.01.2020 в центр оперативного управления Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Брест, ул. Московская. Происходило горение пластикового контейнера. Рядом от горящего контейнера располагался второй пластиковый контейнер. Спустя некоторое время огонь перекинулся и на него. Огнём повреждено 2 евроконтейнера.

Учащийся 6 класса 22.01.2020 возвращаясь из школы со своими одноклассниками решили сжечь тетрадь. Дойдя до контейнерной площадки, зажег тетрадь, бросил ее в картонную коробку, которую закинули в пластиковый контейнер. Спустя некоторое время, мальчики заметили, что загорелась картонная коробка. В результате чего загорелся пластиковый контейнер.

Второй случай зарегистрирован 14 июня 2020 года поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома по ул. л-та Рябцева в г. Бресте.

В какой-то момент проходя в помещении кухни, малолетний ребенок случайно задел рукой пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью, которая стояла на углу поверхности стола в помещении кухни. Пробка бутылки не была закручена и жидкость из бутылки начала выливаться на стол и со стола стекать на пол. В помещении кухни появился очень резкий и неприятный запах. Чтобы ароматизировать воздух, мальчик взял коробок спичек, лежащий на столе и решил зажечь «ароматическую палочку». Положив тлеющую «ароматическую палочку» на поверхность стола, он зашел в лоджию, а когда обернулся, то увидел, что горит поверхность стола, а также поверхность пола.

Чаще всего дети не имеют навыков правильного, осторожного обращения с огнем. А это – сигнал для взрослых!

Чтобы избежать подобных случаев родителям достаточно следовать простым правилам:

Чаще напоминайте, что спички детям не игрушка; Не оставляйте детей без присмотра, контролируйте, чем они занимаются в свободное время; Не оставляйте в доступном месте спички, зажигалки; Рассказывайте детям, как правильно действовать при экстремальной ситуации.

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает: в случае пожара, возгорания или задымления немедленно сообщите по телефону 101 и 112!