Я постоянно чувствую усталость. В чем причина?

Источник материала: Tut.by

Утром вы с трудом поднимаете голову от подушки, кофе в течение дня почти не спасает, к вечеру вы без сил падаете в постель. Знакомая история? « Здоровье Mail.ru » рассказывает о причинах усталости: как безобидных, так и опасных.





Образ жизни

Сон. Ученые выяснили, хотя бы 7 часов сна в день поможет нормально дожить до вечера, испытывая лишь легкую сонливость. Те, кто ежедневно «недобирает» хотя бы полчаса, жалуются на сильную усталость. В целом норма сна для взрослого составляет 7-9 часов. Поэкспериментируйте и найдите ту продолжительность ночного отдыха, которая подарит вам бодрость на весь день.

Спорт. Чем меньше двигаешься, тем больше хочется спать, чем сильнее чувство утомления — тем меньше двигаешься. Разорвать этот замкнутый круг можно только усилием воли.

Постоянную усталость и сонливость могут вызывать как малоподвижный образ жизни, так и слишком активный. Конечно, постоянные тренировки прокачивают вашу устойчивость к нагрузкам, а профессиональные спортсмены способны тренироваться очень долго. Однако обычному человеку достаточно тренироваться не более часа в день.

Питание. Иногда из‑за рабочей нагрузки и стрессов люди не успевают позавтракать или пообедать. Уровень сахара в крови от нехватки пищи снижается, организму попросту не хватает энергии. Усталость и желание поспать — очевидные последствия простого голода.

Дефицит витаминов. Усталость может быть связана с тем, что в вашем меню не хватает определенных витаминов и микроэлементов. Сонливость может сигнализировать о дефиците витамина D, B12, железа, магния или калия. Все эти вещества важны для энергетического обмена.

Вредные привычки. Постоянная усталость у мужчин может быть вызвана злоупотреблением алкоголем. Женщины сталкиваются с такой проблемой гораздо реже. Если вы подозреваете, что утомляемость может быть спровоцирована количеством или качеством выпитого спиртного, постарайтесь на время распрощаться с этим продуктом. Пара дней трезвой жизни подтвердят или опровергнут вашу гипотезу.

Болезни

Анемия. Постоянная слабость и усталость могут быть «тревожным звоночком» анемии — состояния, характеризующегося низким содержанием гемоглобина или красных кровяных клеток в крови. [1]. Чаще всего встречаются железо- и В12-дефицитные анемии, которые лечат витамином В12 и препаратами железа.

В зависимости от типа анемии различают причины ее развития:

неразнообразное питание (преобладание молочки),

недостаток витаминов,

нерегулярный прием пищи,

острые респираторные заболевания,

глисты.

Проблемы с щитовидкой. Нарушение в работе щитовидной железы — гипотиреоз (снижение функции щитовидки) и гипертиреоз (повышение функции щитовидки) — приводит к тому, что человек постоянно ощущает упадок сил. Дисфункцию щитовидной железы можно нивелировать препаратами, избавившись и от потенциальных осложнений, и от усталости.

Депрессия. Человек в состоянии депрессии чувствует себя вечно уставшим, самые простые дела кажутся невыполнимыми. Часто возникает бессонница, пропадает аппетит или нападает «жор», болит сердце.

Синдром хронической усталости и фибромиалгия. Постоянная усталость у женщин может говорить о синдроме хронической усталости (СХУ), которому они подвержены гораздо больше мужчин. Причины недуга так до сих пор и не ясны. Главный признак болезни — чувство усталости не исчезает даже после длительного отдыха.

Другое. Спровоцировать ощущение постоянной усталости может еще много недугов. Если проблему не удалось решить, скорректировав образ жизни, в первую очередь следует обратиться к врачу.