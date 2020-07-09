﻿ Я постоянно чувствую усталость. В чем причина?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Я постоянно чувствую усталость. В чем причина?

09.07.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром вы с трудом поднимаете голову от подушки, кофе в течение дня почти не спасает, к вечеру вы без сил падаете в постель. Знакомая история? «Здоровье Mail.ru» рассказывает о причинах усталости: как безобидных, так и опасных.


Образ жизни

Сон. Ученые выяснили, хотя бы 7 часов сна в день поможет нормально дожить до вечера, испытывая лишь легкую сонливость. Те, кто ежедневно «недобирает» хотя бы полчаса, жалуются на сильную усталость. В целом норма сна для взрослого составляет 7-9 часов. Поэкспериментируйте и найдите ту продолжительность ночного отдыха, которая подарит вам бодрость на весь день.

Спорт. Чем меньше двигаешься, тем больше хочется спать, чем сильнее чувство утомления — тем меньше двигаешься. Разорвать этот замкнутый круг можно только усилием воли.

Постоянную усталость и сонливость могут вызывать как малоподвижный образ жизни, так и слишком активный. Конечно, постоянные тренировки прокачивают вашу устойчивость к нагрузкам, а профессиональные спортсмены способны тренироваться очень долго. Однако обычному человеку достаточно тренироваться не более часа в день.

Питание. Иногда из‑за рабочей нагрузки и стрессов люди не успевают позавтракать или пообедать. Уровень сахара в крови от нехватки пищи снижается, организму попросту не хватает энергии. Усталость и желание поспать — очевидные последствия простого голода.

Дефицит витаминов. Усталость может быть связана с тем, что в вашем меню не хватает определенных витаминов и микроэлементов. Сонливость может сигнализировать о дефиците витамина D, B12, железа, магния или калия. Все эти вещества важны для энергетического обмена.

Вредные привычки. Постоянная усталость у мужчин может быть вызвана злоупотреблением алкоголем. Женщины сталкиваются с такой проблемой гораздо реже. Если вы подозреваете, что утомляемость может быть спровоцирована количеством или качеством выпитого спиртного, постарайтесь на время распрощаться с этим продуктом. Пара дней трезвой жизни подтвердят или опровергнут вашу гипотезу. 

Болезни

Анемия. Постоянная слабость и усталость могут быть «тревожным звоночком» анемии — состояния, характеризующегося низким содержанием гемоглобина или красных кровяных клеток в крови. [1]. Чаще всего встречаются железо- и В12-дефицитные анемии, которые лечат витамином В12 и препаратами железа.

В зависимости от типа анемии различают причины ее развития:

  • неразнообразное питание (преобладание молочки),
  • недостаток витаминов,
  • нерегулярный прием пищи,
  • острые респираторные заболевания,
  • глисты.

Проблемы с щитовидкой. Нарушение в работе щитовидной железы — гипотиреоз (снижение функции щитовидки) и гипертиреоз (повышение функции щитовидки) — приводит к тому, что человек постоянно ощущает упадок сил. Дисфункцию щитовидной железы можно нивелировать препаратами, избавившись и от потенциальных осложнений, и от усталости.

Депрессия. Человек в состоянии депрессии чувствует себя вечно уставшим, самые простые дела кажутся невыполнимыми. Часто возникает бессонница, пропадает аппетит или нападает «жор», болит сердце.

Синдром хронической усталости и фибромиалгия. Постоянная усталость у женщин может говорить о синдроме хронической усталости (СХУ), которому они подвержены гораздо больше мужчин. Причины недуга так до сих пор и не ясны. Главный признак болезни — чувство усталости не исчезает даже после длительного отдыха.

Другое. Спровоцировать ощущение постоянной усталости может еще много недугов. Если проблему не удалось решить, скорректировав образ жизни, в первую очередь следует обратиться к врачу.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром вы с трудом поднимаете голову от подушки, кофе в течение дня почти не спасает, к вечеру вы без сил падаете в постель. Знакомая история?
 
Новости дня
Новости разные
 
Звезда сериала «Хор» пропала во время плавания на лодке с сыном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика