Как правильно готовить лисички?

Источник материала: ОНТ

Кто не любит радовать себя летом вкусными лесными грибами? Наверное, не найдётся человек, который бы не любил лисички. Рассказываем, как очистить и приготовить грибы для супа, перед маринованием, заморозкой или жаркой.

Как подготовить лисички?

Для начала переберите грибы. Отделите крупный мусор от лисичек. Затем замочите грибы в холодной воде на 30 минут, после чего тщательно их промойте. Особенно внимательно следует чистить грибы под шляпкой. Жидкость от грибов следует поменять несколько раз, до тех пор, пока в ней не окажется мусора.

Если лисички вы достали из морозильника, то они должны оттаять в течение 1-2 часов. Если вы торопитесь, то можете отправить грибы в микроволновку на 2–3 минуты.

Сколько варить лисички?

Время варки зависит от того, каким образом будут приготовлены грибы дальше.

Для супа - 15-20 минут

Перед мариновкой - 20-25 минут

Перед заморозкой -15-20 минут

Перед жаркой - 5-10 минут. Но вкуснее будет, если вообще не варить перед жаркой.

Как варить лисички?

Наполните кастрюлю водой и посолите. После того, как вода закипит, закиньте грибы. Дождитесь повторного закипания воды с грибами, после чего варите лисички столько, сколько требуется.

Если вы делаете суп из лисичек, то их можно закинуть в воду сразу вместе со всеми ингредиентами. Но убедитесь в том, что грибы были хорошо промыты.

фото: chefmarket.ru

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