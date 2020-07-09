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Как правильно готовить лисички?
Источник материала: ОНТ
Кто не любит радовать себя летом вкусными лесными грибами? Наверное, не найдётся человек, который бы не любил лисички. Рассказываем, как очистить и приготовить грибы для супа, перед маринованием, заморозкой или жаркой.
Как подготовить лисички?
Для начала переберите грибы. Отделите крупный мусор от лисичек. Затем замочите грибы в холодной воде на 30 минут, после чего тщательно их промойте. Особенно внимательно следует чистить грибы под шляпкой. Жидкость от грибов следует поменять несколько раз, до тех пор, пока в ней не окажется мусора.
Если лисички вы достали из морозильника, то они должны оттаять в течение 1-2 часов. Если вы торопитесь, то можете отправить грибы в микроволновку на 2–3 минуты.
Сколько варить лисички?
Время варки зависит от того, каким образом будут приготовлены грибы дальше.
Как варить лисички?
Наполните кастрюлю водой и посолите. После того, как вода закипит, закиньте грибы. Дождитесь повторного закипания воды с грибами, после чего варите лисички столько, сколько требуется.
Если вы делаете суп из лисичек, то их можно закинуть в воду сразу вместе со всеми ингредиентами. Но убедитесь в том, что грибы были хорошо промыты.
фото: chefmarket.ru
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Кто не любит радовать себя летом вкусными лесными грибами? Наверное, не найдётся человек, который бы не любил лисички. Рассказываем, как очистить и приготовить...
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