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«Когда попадаю в операционную, я отдыхаю». Он был интерном на Камчатке, а сейчас возглавляет центр сосудистой хирургии
Источник материала: СТВ
Чего только не приходилось делать врачу 4-ой городской клинической больницы имени Савченко Дмитрию Дудареву за 30 лет в профессии. Рисковать, брать ответственность за жизни, дежурить сутками и даже экстренно выезжать в отдаленные поселки Камчатки. За один трудовой день, который начинается у хирурга ровно в 7:30 утра, может быть две, три, а то и четыре операции.
С легкой маминой руки в 1989 году закончил мединститут и был направлен в интернатуру в Камчатскую областную больницу. Операции, консультации, обходы. Именно там он прошел путь от начинающего интерна до опытного хирурга: выверенный глаз, твердая рука и хороший запас теоретических знаний.
Он быстро стал профессионалом. Да и как иначе, когда каждое дежурство ставило все новые и новые задачи. С годами у Дмитрия Дударева выработалось твердое жизненное кредо: врач работает столько, сколько нужно для больного.
В практике хирурга тысячи успешных операций, но среди блестящих удач были и потери. Уже 30 лет боль пациентов он воспринимает, как собственную. И всегда находит силы посеять в душах больных надежду и уверенность в выздоровлении. А искрометный юмор доктора – лучше любой микстуры. Оптимизму его научил коллега с Камчатки.
Сегодня в центре сосудистой хирургии больницы имени Савченко, которым и руководит Дмитрий Дударев, вместе с ним трудятся еще 18 докторов. Из них одиннадцать имеют высшую категорию, четыре кандидата медицинских наук и два доктора наук.
Сегодня в крупных центрах страны сосудистые хирурги в одной операционной объединяют сразу несколько технологий. Это так называемая гибридная хирургия. Здесь применяют и традиционный скальпель, и рентген-оборудование, и новейшие инструменты. Гордятся тем, что многие операции научились делать без скальпеля, на языке медиков – малоинвазивным способом. После таких хирургических вмешательств пациенты могут вернуться к обычной жизни буквально через пару дней.
В октябре этого года больница имени Савченко готовится отметить 60-летний юбилей. Доктор Дударев вместе с коллегами наверняка встретит эту дату на дежурстве. Потому что нет ничего важнее человеческой жизни.
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«Когда попадаю в операционную, я отдыхаю». Он был интерном на Камчатке, а сейчас возглавляет центр сосудистой хирургии
Чего только не приходилось делать врачу 4-ой городской клинической больницы имени Савченко Дмитрию Дудареву за 30 лет в профессии. Рисковать, брать ответственность...
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