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Купание в Дубровском водохранилище в Минском районе запрещено

09.07.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Купание в Дубровском водохранилище в Минском районе запрещено

Специалисты Минского зонального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья запретили купаться в Дубровском водохранилище, сообщает БЕЛТА.

По данным источника, на 9 июля в области купаться можно во всех других водоемах, кроме Дубровского водохранилища, где водолазы обследовали дно акватории и по результатам проверки Минский райисполком решил запретить там купаться. У водоема уже поставили предупреждающие таблички.

Всего за минувшую неделю эксперты изучили 213 проб воды, из них две не соответствовали установленным требованиям по санитарно-химическим показателям безопасности (в Солигорском районе).

 

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Специалисты Минского зонального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья запретили купаться в Дубровском водохранилище, сообщает БЕЛТА. По данным...
 
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