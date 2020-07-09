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Купание в Дубровском водохранилище в Минском районе запрещено
Источник материала: ОНТ
Специалисты Минского зонального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья запретили купаться в Дубровском водохранилище,
По данным источника, на 9 июля в области купаться можно во всех других водоемах, кроме Дубровского водохранилища, где водолазы обследовали дно акватории и по результатам проверки Минский райисполком решил запретить там купаться. У водоема уже поставили предупреждающие таблички.
Всего за минувшую неделю эксперты изучили 213 проб воды, из них две не соответствовали установленным требованиям по санитарно-химическим показателям безопасности (в Солигорском районе).
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Специалисты Минского зонального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья запретили купаться в Дубровском водохранилище, сообщает БЕЛТА. По данным...
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