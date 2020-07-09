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Вышел тизер-трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
Источник материала: Tut.by
Вышел первый тизер-трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по одноименному роману Алексея Сальникова. Премьера картина намечена на 2021 год.
В основу фильма
В фильме снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Александр Ильин мл. и другие. К слову, это первый фильм за последние пять лет, в котором
Кирилл Серебренников — один из лучших современных российских режиссеров. Среди его фильмов — «Изображая жертву», «Юрьев день», «Измена» и «Ученик», «Лето», которые были отмечены призами на международных фестивалях. В прошлом году его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по так называемому делу «Седьмой студии» или «театральному делу» и
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Вышел первый тизер-трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по одноименному роману Алексея Сальникова. Премьера картина намечена на 2021 год.
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