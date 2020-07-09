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Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально

09.07.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 июля непривычно много журналистов. Президент Александр Лукашенко по аналогии встреч с активами регионов страны пригласил коллективы крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально

Обращаясь к журналистам, глава государства сделал особый акцент на том, что некоторые масс-медиа начинают выдвигать различного рода конспирологические теории относительно мероприятий с его участием в областях и Минске

Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу сказать, что тут нет никакой чрезвычайщины. Вы, в подавляющем большинстве здесь присутствующие, из 250 человек сидящих в зале (ну, и плюс тут нас четверо) – люди государственные (я на это очень надеюсь), хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение – это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю.

Когда-то я говорил, что, когда мне готовят совещание у Президента по тому или иному вопросу, первый вопрос, который я задаю тем, кто готовил (в основном через Администрацию проходят эти все предложения): альтернативные мнения есть по вопросу? Нет? Тогда совещание отменяется, его проводить нет никакого смысла. Поэтом уже выработана позиция на уровне Президента – обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака или мозговой штурм (как это часто у вас пописывают) – все это правильно.

Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально

Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально

Как отметил Президент, встреча с журналистами ведущих СМИ призвана разъяснить различные вопросы, которые касаются как внутренней, так и внешней повестки дня. 

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 июля непривычно много журналистов. Президент Александр Лукашенко по аналогии встреч с активами регионов...
 
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