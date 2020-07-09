|
Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 июля непривычно много журналистов. Президент Александр Лукашенко по аналогии встреч с активами регионов страны пригласил коллективы крупнейших средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращаясь к журналистам, глава государства сделал особый акцент на том, что некоторые масс-медиа начинают выдвигать различного рода конспирологические теории относительно мероприятий с его участием в областях и Минске.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда-то я говорил, что, когда мне готовят совещание у Президента по тому или иному вопросу, первый вопрос, который я задаю тем, кто готовил (в основном через Администрацию проходят эти все предложения): альтернативные мнения есть по вопросу? Нет? Тогда совещание отменяется, его проводить нет никакого смысла. Поэтом уже выработана позиция на уровне Президента – обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака или мозговой штурм (как это часто у вас пописывают) – все это правильно.
Как отметил Президент, встреча с журналистами ведущих СМИ призвана разъяснить различные вопросы, которые касаются как внутренней, так и внешней повестки дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 9 июля непривычно много журналистов. Президент Александр Лукашенко по аналогии встреч с активами регионов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)