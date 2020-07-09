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Еще один Cross! Toyota Corolla стала «паркетником»
Источник материала: Tut.by
Сегмент традиционных легковушек продолжает сокращаться, на рынке доминируют SUV, кроссоверы и «паркетники» разных мастей. Вот и в ряду Toyota появилась еще одна модель, в названии которой присутствует приставка Cross.
В апреле японцы показали
Как и все нынешнее семейство Corolla, создан кроссовер на одной из разновидностей глобальной модульной платформы TNGA (TNGA-C), но с полузависимой подвеской сзади в отличие от того же седана с задней «многорычажкой».
И если внешне Corolla Cross больше напоминает усохший в размерах RAV4, то интерьер (с небольшими отличиями) архитектурно такой же, как у седана или хэтчбека. К услугам водителя — цифровая панель приборов с крупным спидометром по центру и торчащий из передней панели тачскрин мультимедиа-системы, а комплекс электронных помощников Safety Sense обещан уже «в базе». Правое расположение руля пускай вас не смущает — премьера Corolla Cross состоялась в Таиланде.
Для местного рынка заявлены два силовых агрегата. Это 1,8-литровый атмосферный двигатель, развивающий 140 л.с. и 175 Нм крутящего момента и работающий в связке с вариатором (привод — передний). Разумеется, в гамме есть и гибрид — он также включает мотор 1.8, но с уже с 98 л.с. и 142 Нм, а ассистирует ему 75-сильный электродвигатель. В трансмиссии — электромеханический вариатор.
Выпуск Corolla Cross развернут в Таиланде, где продажи стартуют уже в этом месяце. Позже кроссовер выйдет на другие азиатские рынки, запланированы поставки в Южную Америку и Австралию. Появится ли Corolla Cross на рынке ТС — вопрос пока открытый.
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Сегмент традиционных легковушек продолжает сокращаться, на рынке доминируют SUV, кроссоверы и «паркетники» разных мастей. Вот и в ряду Toyota появилась еще одна модель...
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