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«В мешок садят, связывают верёвкой, накрывают полушубком, и Макарова ещё садится на меня сверху». Как актёры отдыхают во время спектакля
Источник материала: СТВ
Может ли актер театра позволить себе отдохнуть прямо на сцене во время спектакля, признался в программе
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«В мешок садят, связывают верёвкой, накрывают полушубком, и Макарова ещё садится на меня сверху». Как актёры отдыхают во время спектакля
Может ли актер театра позволить себе отдохнуть прямо на сцене во время спектакля, признался в программе «В людях» Геннадий Овсянников. «Я всего боюсь». Геннадий...
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