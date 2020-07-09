Луцкий: телевидение должно стать институтом обсуждения и решения тех социальных вопросов, которые волнуют людей

Источник материала: ОНТ

Телевидение должно стать институтом обсуждения и решения тех социальных вопросов, которые волнуют людей. Об этом на встрече Президента Беларуси с представителями крупнейших СМИ заявил министр информации Игорь Луцкий, передает БЕЛТА.

Министр отметил важность встречи Александра Лукашенко с журналистами.

Игорь Луцкий считает, что для государства весьма эффективным и доминирующим каналом донесения информации остается телевидение.

Министр подчеркнул, что сегодня необходимо создавать передачи, где в разных форматах (журналистские расследования, ток-шоу) будут обсуждаться волнующие людей проблемы.

Игорь Луцкий высказал мнение, что нужно уходить от создания контента развлекательных передач своими силам. Правильнее быть заказчиками данного продукта. Исполнителями здесь должны стать продакшн-студии и специализированные творческие мастерские.

Министр также обратил внимание на необходимость совершенствовать работу телеканалов в сети Интернет и концентрировать средства на этом направлении.

Фото: БЕЛТА

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