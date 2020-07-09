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В Индии задержали самого разыскиваемого преступника страны
Источник материала: ОНТ
9 июля в Индии был арестован Викас Дубей, самый разыскиваемый преступник страны. Задержанного обвиняют в убийстве восьми полицейских. Как
Восемь полицейских были убиты и 12 ранены во время перестрелки с бандитами 3 июля. Гангстеры открыли огонь по 40 полицейским, которые прибыли для ареста Викаса Дубея.
Дубей считался самым разыскиваемым преступником Индии, за информацию о нем обещали награду в 500 тысяч рупий (более $6,6 тысяч). 9 июля преступника заметили у входа в храм в Уджайне, о чем сообщили полиции.
Против задержанного бандита возбуждено 60 дел. Викаса Дубея подозревают в похищении людей, убийствах и вымогательстве.
Фото: khaleejtimes
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9 июля в Индии был арестован Викас Дубей, самый разыскиваемый преступник страны. Задержанного обвиняют в убийстве восьми полицейских. Как информирует ТАСС со...
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