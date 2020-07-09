Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова

Александр Лукашенко 9 июля провел во Дворец Независимости встречу с представителями крупнейших СМИ, куда были приглашены 250 журналистов исключительно государственных изданий и телеканалов.

В начале встречи Лукашенко отметил, что хорошо относится с разным точкам зрения и альтернативному мнению на события.

«Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака - все это правильно», - заявил он, рассказывая о том, что при подготовке любого мероприятия по его приказу обязательно учитываются разные точки зрения.

Лукашенко отметил, что встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, пишет пресс-служба. Во время выступления он также пообещал, что число госСМИ в стране сокращаться не будет, а новое руководство Министерства информации всем обеспечит поддержку.

При этом Лукашенко заявил, что в интернете путают понятия «свобода слова» и «вседозволенность», а те, кто защищает «даже не Лукашенко, а государство», получают в свой адрес негатив.

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», - пообещал он.