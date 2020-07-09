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Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова

09.07.2020 16:04 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 9 июля провел во Дворец Независимости встречу с представителями крупнейших СМИ, куда были приглашены 250 журналистов исключительно государственных изданий и телеканалов.

В начале встречи Лукашенко отметил, что хорошо относится с разным точкам зрения и альтернативному мнению на события.

«Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака - все это правильно», - заявил он, рассказывая о том, что при подготовке любого мероприятия по его приказу обязательно учитываются разные точки зрения.

Лукашенко отметил, что встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, пишет пресс-служба. Во время выступления он также пообещал, что число госСМИ в стране сокращаться не будет, а новое руководство Министерства информации всем обеспечит поддержку.

При этом Лукашенко заявил, что в интернете путают понятия «свобода слова» и «вседозволенность», а те, кто защищает «даже не Лукашенко, а государство», получают в свой адрес негатив.

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», - пообещал он.

Отметим, что в преддверие президентских выборов в стране усилилось давление на активистов, журналистов, блогеров. Правозащитники сообщали, что число политзаключенных в Беларуси выросло до 22 человек, что по количеству стало сопоставимо с ситуацией наиболее сложного кризиса с правами человека в Беларуси, который пришелся на 2010-2011 годы. Правозащитники отмечают нарастание репрессий в отношении гражданского общества, блогеров и кандидатов в президенты, журналистов, администраторов телеграм-каналов. 

 
 
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Александр Лукашенко 9 июля провел во Дворец Независимости встречу с представителями крупнейших СМИ, куда были приглашены 250 журналистов исключительно...
 
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