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Историк Владимир Кошелев: сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать

09.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Важнейший фактор развития государства – это устойчивость. Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать. Такое мнение высказал заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени Белорусского государственного университета, заслуженный работник образования Владимир Кошелев.

Историк отметил, что Беларусь развивается устойчиво и постепенно, без резких, скачкообразных изменений. И это хорошо, считает он, позволяет добиваться наилучших результатов.

Современный этап истории Владимир Кошелев охарактеризовал как “очень неспокойный, турбулентный и непредсказуемый”. Появляется много новых вызовов, проблем, решить которые можно только сообща. “Надеюсь, в сотрудничестве с нашими соседями, с Россией, странами СНГ и Евразийского союза мы все-таки решим эти проблемы, каких бы сфер они ни касались – политических, экономических, науки, образования. Время требует совместных усилий. Не только с нашими ближайшими историческими соседями, но и в целом в комплексе, в системе всех стран, каких бы позиций они ни придерживались. Очень неспокойное, тревожное время”, – сказал завкафедрой.

В такой ситуации, по его мнению, особенно важно, каким образом поведет себя общество.

“Важнейшим фактором развития является устойчивость. Ни в коем случае нельзя расшатывать ту систему отношений, которая сложилась в нашей стране, какие бы ни были к ней претензии – у каждого в отдельности или всех вместе. Этого делать ни в коем случае нельзя. Стоит эту систему разрушить, и все пойдет кувырком. Мы не устоим”, – считает Владимир Кошелев.

БЕЛТА


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Важнейший фактор развития государства – это устойчивость. Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать. Такое мнение
 
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