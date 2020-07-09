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Ученый смоделировал, как выглядят закаты на других планетах Солнечной системы (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Из-за разницы в расстояниях и составах атмосфер закаты на планетах Солнечной системы выглядят по-разному. Ученый из NASA Джеронимо Вильянуева показал, как будут выглядеть закаты на Марсе, Венере, Уране и Титане (спутник Сатурна),
Исследователь с помощью компьютерной модели, которая была разработана для изучения Урана, показал преломление солнечного света через атмосферы планет. Примечательно, что Вильянуева показал, помимо прочего, сразу две «версии» Земли: современную и Землю в Эпоху Архея (от 4 до 2,5 миллиардов лет назад).
При движении солнца от горизонта к горизонту начинают меняться цвета каждой планеты.
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Из-за разницы в расстояниях и составах атмосфер закаты на планетах Солнечной системы выглядят по-разному. Ученый из NASA Джеронимо Вильянуева показал, как будут...
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