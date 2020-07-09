9 июля первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев с рабочим визитом посетил Борисовский район. В рамках поездки он вручил государственные награды отличившимся сотрудникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Минской области, сообщили в пресс-службе МЧС.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в службе Указом Президента Республики Беларусь награждены:

медалью «За безупречную службу» I степени — подполковник внутренней службы Усатов Алексей Анатольевич, начальник отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки управления;

медалью «За безупречную службу» II степени — подполковник внутренней службы Гладонько Вениамин Александрович, начальник сектора собственной безопасности управления;

медалью «За безупречную службу» III степени прапорщик внутренней службы — Волосач Андрей Иванович, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части №1 Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям; прапорщик внутренней службы Кошелев Сергей Алексеевич, водитель пожарной аварийно-спасательной части №1 Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям; прапорщик внутренней службы Родионов Игорь Николаевич, командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №11 Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям; прапорщик внутренней службы Фролов Владимир Михайлович, водитель пожарной аварийно-спасательной части №1 Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Александр Худолеев провел встречу со спасателями Борисовского гарнизона. В ходе беседы он акцентировал внимание на необходимости постоянного совершенствования профессиональных навыков для оказания необходимой помощи населению на высоком уровне, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан.