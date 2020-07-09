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Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами

09.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что вы знаете о рыжем цвете волос? В разные времена на этот счёт существовали самые странные суеверия. Теперь же это просто необычный цвет волос, который встречается только у 1-2% людей.

Сейчас рыжий цвет пользуется огромной популярностью. Люди часто красят волосы в рыжий цвет, ведь он считается символом оптимизма и энергии. И хотя окрашенные волосы действительно влияют на человека, у настоящих «огненных» есть свой особенный темперамент. Мы решили вспомнить знаменитостей, у которых естественный рыжий цвет волос.

МакSим

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/maksimartist

Бенедикт Камбербэтч

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/benedikt_cumberbetch

Никита Пресняков

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/npresnyakov

Руперт Гринт

Исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт стал отцом 

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/rupsg30 / Daily Mail

Наталья Подольская

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Эд Ширан

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/teddysphotos

Андрей Григорьев-Апполонов

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/apollonov_ag

Принц Гарри

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/sussexroyal

Юлия Савичева

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Николь Кидман

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/nicolekidman

Анастасия Стоцкая

Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Фото: instagram.com/100tskaya

Кстати, несколько месяцев назад мы сравнили, как выглядят российские артисты с бородой и без неё. Посмотреть на любопытные фотографии можно здесь.

Люди в материале: МакSим, Марина Максимова, Бенедикт Камбербэтч, Никита Пресняков, Руперт Гринт, Наталья Подольская, Эд Ширан, Андрей Григорьев-Апполонов, Принц Гарри, Юлия Савичева, Николь Кидман, Анастасия Стоцкая

 
 
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Что вы знаете о рыжем цвете волос? В разные времена на этот счёт существовали самые странные суеверия. Теперь же это просто необычный цвет волос, который...
 
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