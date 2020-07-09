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Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами
Источник материала: СТВ
Что вы знаете о рыжем цвете волос? В разные времена на этот счёт существовали самые странные суеверия. Теперь же это просто необычный цвет волос, который встречается только у 1-2% людей.
Сейчас рыжий цвет пользуется огромной популярностью. Люди часто красят волосы в рыжий цвет, ведь он считается символом оптимизма и энергии. И хотя окрашенные волосы действительно влияют на человека, у настоящих «огненных» есть свой особенный темперамент. Мы решили вспомнить знаменитостей, у которых естественный рыжий цвет волос.
МакSим
Бенедикт Камбербэтч
Никита Пресняков
Руперт Гринт
Наталья Подольская
Эд Ширан
Андрей Григорьев-Апполонов
Принц Гарри
Юлия Савичева
Николь Кидман
Анастасия Стоцкая
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Что вы знаете о рыжем цвете волос? В разные времена на этот счёт существовали самые странные суеверия. Теперь же это просто необычный цвет волос, который...
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