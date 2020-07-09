Подольская, Камбербэтч, Савичева. 11 знаменитостей с настоящими рыжими волосами

Источник материала: СТВ

Что вы знаете о рыжем цвете волос? В разные времена на этот счёт существовали самые странные суеверия. Теперь же это просто необычный цвет волос, который встречается только у 1-2% людей.

Сейчас рыжий цвет пользуется огромной популярностью. Люди часто красят волосы в рыжий цвет, ведь он считается символом оптимизма и энергии. И хотя окрашенные волосы действительно влияют на человека, у настоящих «огненных» есть свой особенный темперамент. Мы решили вспомнить знаменитостей, у которых естественный рыжий цвет волос.

МакSим



Фото: instagram.com/maksimartist

Бенедикт Камбербэтч



Фото: instagram.com/benedikt_cumberbetch

Никита Пресняков



Фото: instagram.com/npresnyakov

Руперт Гринт

Исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт стал отцом



Фото: instagram.com/rupsg30 / Daily Mail

Наталья Подольская



Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Эд Ширан



Фото: instagram.com/teddysphotos

Андрей Григорьев-Апполонов



Фото: instagram.com/apollonov_ag

Принц Гарри



Фото: instagram.com/sussexroyal

Юлия Савичева

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды



Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Николь Кидман



Фото: instagram.com/nicolekidman

Анастасия Стоцкая



Фото: instagram.com/100tskaya