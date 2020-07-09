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«Мир и стабильность – это залог успешного будущего»: известные белорусы высказались о ситуации в стране

09.07.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мир и стабильность – это залог успешного будущего»: известные белорусы высказались о ситуации в стране

Спортсмены, ученые и артисты высказываются о происходящем в стране и признаются, за что они любят Беларусь. Все они отмечают заслугу государства в поддержании стабильности и порядка в государстве. Белорусы призывают задуматься и начать ценить, то что мы уже имеем. 

Например, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина подчеркнула, что мир, стабильность, здоровье, предоставленные возможности для развития подрастающего поколения и молодежи – залог успешного будущего.

Заместитель командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии, полковник Иван Мариев отметил, что дестабилизация ситуации в стране белорусам абсолютно не нужна.

Мариев подчеркнул: нужно ценить, что мы живем в мирной, самодостаточной и независимой стране.

О высоком имидже страны и признании Беларуси на мировой арене рассказал Валерий Гончаров, директор Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси.

В спортивной сфере победитель II Европейских игр в лёгкой атлетике Максим Недосеков отметил высокий уровень поддержки государства.

Актриса Елена Дубровская призналась, что больше всего любит Беларусь за чувство стабильности и спокойствия.

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Спортсмены, ученые и артисты высказываются о происходящем в стране и признаются, за что они любят Беларусь. Все они отмечают заслугу государства в поддержании...
 
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