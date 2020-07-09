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В Клецке на пожаре бойцы МЧС спасли мужчину, эвакуированы трое человек

09.07.2020 19:24 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ЧП произошло накануне на улице Советской. Там вспыхнула квартира в двухэтажном доме. К приезду спасателей жилище было окутано плотным дымом, в помещении находился хозяин квартиры. Огнеборцы нашли его на полу, вынесли на воздух и передали медикам. Погорелец получил ожоги, он госпитализирован. 

Без жертв обошлось на пожаре в Витебском районе. По информации МЧС, пламя вспыхнуло на первом этаже жилого дома в агрогородке Новка. В ванной комнате горели постельные принадлежности. В момент ЧП в жилище находился хозяин, его спасли. После осмотра медиков, пенсионер от госпитализации отказался. Что привело к возгоранию, установят специалисты. 

 
Теги: Витебск
 
 
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ЧП произошло накануне на улице Советской. Там вспыхнула квартира в двухэтажном доме. К приезду спасателей жилище было окутано плотным дымом, в помещении находился...
 
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