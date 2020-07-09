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Япония оправляется от мощнейшего наводнения: число жертв растет

09.07.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Япония оправляется от мощнейшего наводнения: число жертв растет

Япония оправляется от мощнейшего наводнения. Последствия ликвидируются. На страну обрушились ливни, которые привели к паводкам, наводнения и оползням. В пострадавшие районы направлены 20 тысяч военных. 

Они эвакуируют людей, ищут пропавших без вести. Число жертв стихийного бедствия растет. Погибших уже более 60. Повреждено около 5 тысяч домов. Разрушения есть практически в каждой второй префектуре. Власти опасаются, что это еще не конец. Стихия смещается на север и уже затронула Хонсю – самый большой остров страны. Вдобавок к потопам в центральной части Японии в нескольких сотнях километров от Токио произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. 

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Япония оправляется от мощнейшего наводнения. Последствия ликвидируются. На страну обрушились ливни, которые привели к паводкам, наводнения и оползням. В...
 
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