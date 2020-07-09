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Необычный способ поедания манго назвали гениальным
Источник материала: ОНТ
Пользовательница TikTok Кэти Фини опубликовала в соцсети видео, на котором ее молодой человек показывает необычный способ поедания манго. Интернет-пользователи признали задумку гениальной.
Вначале парень Кэти Шон Ямада сделал надрез посередине и оторвал половину плода. После этого молодой человек вырвал кость зубами из мякоти, которую затем начал есть ложкой.
Видео набрало 8,5 миллиона просмотров и около 24 тысяч комментариев. Пользователи сети отметили, что задумка очень интересная, и решили также повторить этот способ.
ФОТО: pixabay
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Пользовательница TikTok Кэти Фини опубликовала в соцсети видео, на котором ее молодой человек показывает необычный способ поедания манго. Интернет-пользователи...
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