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Необычный способ поедания манго назвали гениальным

09.07.2020 17:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Необычный способ поедания манго назвали гениальным

Пользовательница TikTok Кэти Фини опубликовала в соцсети видео, на котором ее молодой человек показывает необычный способ поедания манго. Интернет-пользователи признали задумку гениальной. 

Вначале парень Кэти Шон Ямада сделал надрез посередине и оторвал половину плода. После этого молодой человек вырвал кость зубами из мякоти, которую затем начал есть ложкой. 

Видео набрало 8,5 миллиона просмотров и около 24 тысяч комментариев. Пользователи сети отметили, что задумка очень интересная, и решили также повторить этот способ. 

ФОТО: pixabay

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Пользовательница TikTok Кэти Фини опубликовала в соцсети видео, на котором ее молодой человек показывает необычный способ поедания манго. Интернет-пользователи...
 
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