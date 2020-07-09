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Госкомвоенпром опроверг сообщение об использовании РСЗО «Флейта» на Донбассе

09.07.2020 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский Госкомвоенпром опроверг сообщение российского информагентства Avia.pro об использовании новейшего оружия производства Беларуси в конфликте на Донбассе. 42.TUT.BY разобрался в вопросе.


Фото: Дмитрий Брушко

Что произошло

6 июля 2020 года на сайте федерального российского агентства Avia.pro появился материал с громким названием «Белорусские РСЗО „Флейта“ использовали в украинском конфликте против ДНР и ЛНР». Суть новости вполне понятна из названия, в качестве источника информации российское СМИ использовало статью военного эксперта Александра Алесина «Белорусский ВПК разработал „Флейту“ для ближнего боя» на популярном белорусском сайте naviny.by.

Однако о том, когда и при каких условиях «Флейту» тестировали на юго-востоке Украины, агентство написало, что им это неизвестно.

9 июля на публикацию отреагировал белорусский Госкомвоенпром, выпустив на своем сайте опровержение. Представители организации заявляют, что тезисы об испытаниях РСЗО «Флейта» на Донбассе «базируются на непроверенных, некомпетентных и не соответствующих действительности сведениях, являются беспочвенными, необъективными и не имеющими ничего общего с реальными обстоятельствами».

Белорусские оружейники отметили, что опытно-конструкторские работы по «Флейте» начались в результате применения таких систем в различных регионах и еще не закончились — предполагается, что результаты будут к концу 2020 года. Отдельно указывается, что все испытания системы залпового огня проводятся и проводились только в Беларуси, и «Флейта» никогда не покидала страну. Так, сейчас ведется подготовка к первым полевым тестам РСЗО — опять-таки, на белорусском полигоне.

По мнению представителей Госкомвоенпрома, агентство Avia.pro грубо исказило информацию белорусских СМИ о новой системе залпового огня и в результате выпустило «провокационный фейк», который позже стал гулять по другим интернет-ресурсам. ГКВП призвал агентство сохранить лицо и придерживаться принципам журналистской этики.

Откуда мог появиться вывод об использовании «Флейты» на Донбассе?

Мы попытались предположить, а откуда, собственно, появился вывод российского агентства об использовании «Флейты» на Донбассе? Возможно, дело в цитате из статьи Алесина, которая приводится в материале российского агентства.

«Предприятия белорусского ВПК, основываясь на опыте вооруженных конфликтов последнего времени, ведут работу по созданию относительно недорогих, но достаточно эффективных средств огневого поражения… Новая РСЗО появилась с учетом опыта военного конфликта в Украине. Оценивая совокупность тактико-технических характеристик „Флейты“, можно говорить, что она появилась в результате анализа опыта военных конфликтов малой интенсивности (и украинского в том числе). И предназначена главным образом для оснащения подразделений сил специальных операций, на которые в случае гибридной агрессии ляжет основная тяжесть борьбы с незаконными вооруженными формированиями, поддерживаемыми извне», — говорится там.

Из приведенного отрывка становится понятно, что при создании «Флейты» анализировался в том числе опыт конфликта на юго-востоке Украины. Именно так, а не наоборот — конфликт, затем его анализ, а потом разработка собственной системы.

Отметим, что анализ опыта войны в других странах при создании новых образцов вооружения — совершенно обычная практика. Основной автомат российской и белорусской армии, АК-74, появился, когда стало известно об использовании во Вьетнаме американской винтовки M16 (изначально Ar-15) под малоимпульсный патрон. Однако это никоим образом не означало, что первые АК-74 сразу после создания отправили во Вьетнам.

Из более новых примеров — российская огнеметная «Тосочка», ставшая одной из интереснейших новинок парада Победы 24 июня в Москве. Известно, что система «переехала» с гусеничного (как у предшественников) на колесное шасси после анализа опыта войн в Сирии и Ираке.

При этом никаких сведений о том, что «Тосочка» воевала в Сирии, нет — в сирийской кампании использовался ее предшественник, «Солнцепек». Что касается событий на Донбассе, то там не раз появлялись те или иные РСЗО малого радиуса действия, но не серийные, а импровизированные. О них пишет Александр Алесин в той же статье:

«Созданные в полевых условиях, эти кустарные РСЗО обычно состояли из авиационного подвесного блока направляющих и гусеничных или автомобильных шасси как военного, так и гражданского назначения.

Общим недостатком этих систем являлись отсутствие серьезных средств наведения и, как следствие, низкая точность стрельбы. Главным достоинством — дешевизна изготовления и обеспеченность боеприпасами практически по всему миру.

Такие РСЗО засветились в боевых действиях в Афганистане, Абхазии, Чечне, странах Ближнего Востока, а также на Донбассе. Подразделения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины применяли несколько таких установок на базе легкого тягача МТЛБ».

Таким образом, если в тексте говорится об использовании опыта того или иного конфликта при разработке нового оружия, это никак не свидетельствует о том, что вооружение каким-либо образом участвовало в данном конфликте.

 
 
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Российское агентство написало, что «Флейту» использовали против ДНР и ЛНР.
 
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