|
Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины
Источник материала: ОНТ
Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины. Команда взяла трофей впервые с 2015 года.
В финале турнира обыграна «Ворскла» из Полтавы. Основное время не выявило победителя – ничья 1:1. В серии пенальти повезло киевлянам. Для «Динамо» это 12-й трофей. Больше побед лишь у донецкого «Шахтера» – 13.
Фото: twitter.com/@DynamoKyiv
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины. Команда взяла трофей впервые с 2015 года. В финале турнира обыграна «Ворскла» из Полтавы. Основное время не выявило...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)