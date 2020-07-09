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Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины

09.07.2020 18:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины

Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины. Команда взяла трофей впервые с 2015 года.

В финале турнира обыграна «Ворскла» из Полтавы. Основное время не выявило победителя – ничья 1:1. В серии пенальти повезло киевлянам. Для «Динамо» это 12-й трофей. Больше побед лишь у донецкого «Шахтера» – 13.

Фото: twitter.com/@DynamoKyiv

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Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины. Команда взяла трофей впервые с 2015 года. В финале турнира обыграна «Ворскла» из Полтавы. Основное время не выявило...
 
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